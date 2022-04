La Lazio si spegne nel finale: il Milan vince in rimonta all'ultimo respiro

Il Milan sbanca l'Olimpico all'ultimo respiro, battuta 2-1 la Lazio in rimonta.

Il Milan sbanca l'Olimpico all'ultimo respiro, battuta 2-1 la Lazio in rimonta. Grande avvio della squadra di Sarri: dopo 5' Milinkovic si mette slalomeggiare e salta Kessie ed Hernandez, in mezzo sbagliano tra tempo e posizione sia Kalulu che Tomori, Immobile entra in area e firma l'1-0. I rossoneri accusano il colpo. Ancora Immobile vicino al raddoppio al 23', ma il bomber biancoceleste a tu per tu con Maignan, è anticipato dal grande intervento in uscita del francese. Milan che prova buttarsi in avanti nel finale della prima frazione e che protesta al 39': braccio largo di Luis Alberto su tocco di Brahim Diaz, Guida, con Orsato al VAR, non considerano l'intervento falloso. Al 50' il Milan pareggia i conti grazie a Giroud: straordinaria azione di Leao che supera Acerbi e mette al centro per il francese che arriva di rincorsa e anticipa Lazzari e Strakosha per l'1-1. Nel finale il Milan spinge alla disperata alla ricerca della vittoria, prima Strakosha con due ottime parate nega il gol a Leao e Rebic. Poi al 93' Tonali regala fa impazzire di gioia i rossoneri: follia della difesa della Lazio, dopo un recupero di Rebic su Marusic: cross in area, Acerbi colpisce male e regala palla a Ibrahimovic che fa sponda per Tonali che infila Strakosha da pochi passi.