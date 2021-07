La Lazio si vaccina, Lotito: "Dobbiamo dare esempio di senso civico"

Il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, a margine della vaccinazione dell'intera rosa biancoceleste: "La Lazio ha sentito l’obbligo di dare un segnale ed un esempio di senso civico, di rispetto delle regole e soprattutto di tutela della salute dei propri atleti e di tutti coloro che entrano in contatto con la squadra e con lo staff. L’iniziativa è nata prima dell’appello del Presidente del Consiglio Draghi, quando la settimana scorsa ho contattato personalmente il Presidente della Regione Veneto, chiedendo di poter mettere a disposizione della squadra la competente ULSS di Belluno per procedere alla vaccinazione. Devo dare atto al presidente Zaia che, in modo efficiente e in tempi rapidissimi, ha risposto concretamente a questa nostra istanza: adesso tutti i nostri tifosi e tutti i cittadini, a partire da quelli di Auronzo, potranno guardare con soddisfazione a questa nostra iniziativa".

Infine, il Presidente Lotito ha risposto alle illazioni apparse oggi su alcuni quotidiani: "Non risponde a verità la notizia secondo la quale alcuni calciatori non si sarebbero voluti sottoporre al vaccino. Infatti, a parte cinque elementi della rosa a cui era già stato somministrato, oggi si è vaccinata tutta la squadra al completo, compreso lo staff e tutti gli addetti ai lavori".