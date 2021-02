La Lazio soffre, ma con la Samp basta un guizzo: 1-0 all'Olimpico

Basta un poco di zucchero, servito dal destro fatato di Luis Alberto, e la pillola va giù. La Lazio batte la Sampdoria con una rete del proprio numero 10, la settima in questo campionato per lo spagnolo: il minimo sindacale, in un sabato pomeriggio che vale alla squadra di Simone Inzaghi il momentaneo quarto posto, ma fatto di tanta sofferenza. I capitolini partono bene, impegnano Audero e passano, sull'asse formata dai propri tenori, dei quali il più in forma è proprio l'iberico. Col passare dei minuti, la testa di Immobile (oggi 31 anni) & Co tralascia l'avversario di oggi per puntare quello di martedì: in settimana da queste parti arriva il Bayern Monaco ed è normale che la testa vada al confronto con i campioni d'Europa in carica. Anche quella del tecnico, che progressivamente toglie i pezzi da novanta per dargli fiato, senza però aver chiuso la partita. Buon per lui che per una volta l'undici di Claudio Ranieri sia ben poco solido e cinico: la Samp cresce, il testaccino inserisce forze fresche, il secondo tempo è quasi un monologo degli ospiti. Il paradosso? Le migliori palle gol arrivano comunque alla Lazio: una se la divora Muriqi, dell'altra fa un sol boccone Milinkovic-Savic. Per una volta, alle Aquile basta davvero il minimo sindacale per volare. In Champions, almeno per un po'. Con la testa alla Champions, quella che arriva martedì.