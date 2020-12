La Lazio soffre ma torna al successo: con lo Spezia finisce 2-1

Lo Spezia non demerita, crea e colpisce due pali, la Lazio è cinica: segna due gol con Immobile e Milinkovic-Savic e porta a casa un successo prezioso dopo il ko con l'Udinese. Finisce 2-1 al Manuzzi, vana la rete di Nzola per i bianconeri nella ripresa. Nel finale tris annullato a Pereira per fuorigioco.