La Lazio spreca: all'Olimpico con la Samp è 0-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio gioca e fa girare bene la palla, ma la Sampdoria tiene botta con grande personalità: il primo tempo della gara valida per il monday night del 24° turno di Serie A si chiude così sullo 0-0. Al 21' Immobile ha una ghiotta occasione a tu per tu con Audero, ma da zero metri spedisce clamorosamente sul fondo. La truppa di Stankovic risponde con carattere e occupa bene gli spazi, non rinunciando comunque al contropiede. Come al 29', quando Gabbiadini riceve palla sul filo del fuorigioco e allarga immediatamente a destra nella zona di Cuisance, che da ottima posizione calcia col mancino trovando la deviazione in corner da parte di Marusic.