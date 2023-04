La Lazio vola a Monza, Inter staccata di 5 punti

All'U-Power Stadium la Lazio batte 2-0 il Monza nel match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'U-Power Stadium la Lazio batte 2-0 il Monza nel match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A. Al 13' apre le marcature la rete realizzata dallo spagnolo Pedro: break sulla sinistra di Zaccagni, che svernicia Marlon e offre al centro: il tocco è debole, ma una leggera deviazione in tackle di Rovella induce in errore Pablo Marí. Ne approfitta Pedro, che sbuca a centro area e batte Di Gregorio con il mancino.