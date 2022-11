La Lazio vuole accontentare Sarri: fatte due richieste sul mercato

Maurizio Sarri incontrerà nelle prossime ore Claudio Lotito dopo aver richiesto espressamente al presidente la possibilità di parlare di mercato

Maurizio Sarri incontrerà nelle prossime ore Claudio Lotito dopo aver richiesto espressamente al presidente la possibilità di parlare di mercato prima delle brevi ferie nel corso della sosta. Il tecnico chiede sempre l'acquisto di un terzino sinistro e non considera Luis Alberto incedibile. Non è dato sapere come reagirà Lotito, visto che Sarri chiederà Ilic al posto dello spagnolo e magari Parisi come nuovo terzino sinistro. Su questi potenziali affari poi incombe anche una decisione da prendere su Milinkovic-Savic, visto che, in caso di offerta congrua, lo stesso numero uno biancoceleste dovrà pensare bene a come muoversi considerando che il serbo andrà in scadenza nel giugno del 2024. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.