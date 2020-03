La lettera di Agnelli: "Coronavirus minaccia esistenziale per club europei"

Lo stop al calcio, imposto dalla pandemia COVID-19, rischia di essere una minaccia esistenziale per i club europei. Lo scrive, riporta l'agenzia Reuter, Andrea Agnelli, in qualità di presidente dell'ECA, in una lettera indirizzata agli oltre 200 che compongono l'associazione dei club europei. "Siamo tutti responsabili del benessere e della sostenibilità delle società che gestiamo - si legge nella nota - e che devono affrontare una minaccia esistenziale. Dato che il calcio è fermo, lo sono anche i flussi di entrate da cui dipendiamo per pagare i giocatori, il personale e gli altri costi. Nessuno è immune, il tempismo è essenziale: fare fronte alle nostre preoccupazioni sarà la più grande sfida che il nostro gioco e l'industria abbiano mai affrontato. Le discussioni sono molto attive su quale dovrebbe essere l'approccio alla licenza UEFA e al Fair Play Finanziario alla luce della crisi attuale".