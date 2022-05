La lezione di Bergamo: Atalanta fuori da tutto, ma applausi e cori per squadra e tecnico

Coro anche per Gasperini "Resta a Bergamo" cantato all'unisono dai tifosi che hanno comunque applaudito tutti i protagonisti nerazzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Curva Nord dell'Atalanta saluta Josip Ilicic con uno striscione "Grazie di tutto 72 Josip Ilicic", anche se lo sloveno ha ancora un anno di contratto e non ha confermato un suo possibile addio in estate. Coro anche per Gasperini (confermato dal club nel post-partita) con un "Resta a Bergamo" cantato all'unisono dai tifosi che hanno comunque applaudito tutti i protagonisti nerazzurri.