La lite estiva è dimenticata: Juric pronto a rinnovare col Torino con ingaggio da top trainer

Ivan Juric viaggia verso il rinnovo di contratto con il Torino. Il tecnico granata è in scadenza a giugno 2024 con Urbano Cairo intenzionato a trattenere il proprio mister anche per la stagione successiva. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore si legherà al club piemontese fino al 2025 con uno stipendio che salirà a 2,3/2,5 milioni di euro a salire a seconda dei bonus fra Conference, Europa League o vittoria della Coppa Italia. Si parla anche di un premio in caso di qualificazione in Champions League che porterebbe l'ingaggio a 3 milioni di euro.