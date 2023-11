"La partita non si deve giocare", la Curva Fiesole chiede il rinvio di Fiorentina-Juventus

"La partita non si deve giocare". Questa la ferma presa di posizione espressa dalla Curva Fiesole in merito alla sfida di domenica sera

TuttoNapoli.net

"La partita non si deve giocare". Questa la ferma presa di posizione espressa dalla Curva Fiesole in merito alla sfida di domenica sera tra Fiorentina e Juventus, alla luce dei problemi e dei disagi causati dall'abbattersi della tempesta Ciaran su diversi territori della Toscana. Ecco quanto scritto in un comunicato firmato dai gruppi organizzati del tifo viola:

"Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo. Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall'acqua".