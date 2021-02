La probabile dell'Atalanta - Gasperini ed il rebus esterni, out Muriel

Il dubbio della vigilia per Gian Piero Gasperini è tutto sugli esterni. Perché Hateboer è ancora indisponibile per un infortunio al piede sinistro e il suo sostituto, Maehle, è sì tra i convocati ma ha ancora qualche problemino per un taglia rimediato proprio la scorsa settimana a Napoli. Si valuterà oggi e si farà di tutto per averlo a disposizione, se non dovesse farcela l'allenatore nerazzurro potrebbe riproporre la formula adottata in campionato, con Gosens spostato a destra e Ruggeri sulla sinistra. Altra ipotesi, la meno accreditata, l'avanzamento di Toloi. Ma quest'ultimo è complicato da traslare altrove, vista anche l'assenza di Romero per squalifica.

Allora in difesa dovrebbe andarci il brasiliano insieme a Palomino e Djimsiti. Per il resto nessuna novità: Zapata, riposatosi in campionato, dovrebbe essere supportato da Ilicic e Pessina, con de Roon e Freuler in mediana.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle/Ruggeri, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.