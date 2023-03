La Procura apre un'inchiesta sul Cagliari per l’affare Cerri, ennesima plusvalenza Juve

Dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura di Torino, la Procura di Cagliari ha aperto a sua volta un'inchiesta sulla Juventus e sul Cagliari

Dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura di Torino, la Procura di Cagliari ha aperto a sua volta un'inchiesta sulla Juventus e sul Cagliari. Nel mirino l'affare che portò in Sardegna Alberto Cerri per 9 milioni di euro, generando una plusvalenza nelle casse bianconere pari a 8,4 milioni. Nessuna persona per ora è iscritta al registro degli indagati. A scriverlo è l'Unione Sarda.