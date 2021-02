La rivoluzione di Ballardini: il Genoa ora ha una media-Champions e tante certezze

4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Per un totale di 14 punti sui 21 disponibili, 2 a partita a conti fatti. Una media europea, che per intendersi oggi ha la Roma terza in classifica (40 punti in 20 partite). La squadra in questione però non è quella di Fonseca, bensì il Genoa di Davide Ballardini che fra poche ore affronterà il Napoli. Quel che ha portato il tecnico però non sono solo punti e vittorie: in queste 7 partite della sua gestione infatti il Genoa ha ritrovato convinzioni e spensieratezza che sembravano perse definitivamente. E le qualità dei singoli sono emerse in modo lampante. Magari nelle prossime settimane arriveranno anche periodi di magra e conseguentemente le prime critiche, ma se oggi il Grifone è fuori dalla zona salvezza, a +6 dal Cagliari terzultimo, è anche e soprattutto merito del cambio di marcia impresso dal suo nuovo allenatore.