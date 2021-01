La Roma a valanga: Verona sotto 3-0 all'Olimpico al 45'

Una Roma semplicemente in versione macchina da guerra sta piegando le, fin qui abbastanza flebili, resistenze dell'Hellas Verona. In confusione, la squadra di Juric ha cominciato con un buon ritmo la partita, salvo poi finire nel turbine del gioco d'attacco giallorosso. Il primo episodio significativo del match, però, è un infortunio, quello di Smalling: il centrale inglese sente tirare al flessore della gamba sinistra, e deve alzare bandiera bianca lasciando posto al 12' al grande ex scaligero Kumbulla. Da lì, è predominanza totale dei ragazzi di Fonseca: Mayoral scalda i motori ma la sua discesa è murata in angolo da Dawidowicz. Dalla bandierina, ecco il vantaggio, con Mancini che svetta su tutti e al 20', forse avvalendosi di una deviazione ma sicuramente almeno del disturbo di Mayoral, beffa Silvestri. Il vantaggio scioglie la Roma, che meno di due giri d'orologio dopo trova il raddoppio: lo firma il rientrante Mkhitaryan, dopo un dialogo offensivo con Mayoral e grazie ad un tiro velenoso, che beffa Silvestri sul primo palo. Il colpo è troppo forte da incassare per la squadra di Juric, che va sotto 3-0 al 29': stavolta il gol è tutto di Mayoral. Il sostituto di Dzeko piomba come un falco sulla respinta di Silvestri, che aveva fermato una bellissima volée di Pellegrini ma che nulla ha potuto sul tap-in semplicissimo dello spagnolo. Il primo tempo va in archivio senza altre emozioni, e con una sola brutta notizia per i tifosi della Roma: con l'ammonizione rimediata al 17', infatti, il diffidato Pellegrini dovrà saltare la partita in casa della Juventus del prossimo turno.