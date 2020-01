La Roma apre il girone di ritorno con una vittoria: battuto il Genoa 3-1

Finita la gara tra Genoa e Roma, match valevole per il 20° turno di Serie A. Gli ospiti vincono per 3-1 grazie alle rete di Under, all'autogol di Biraschi e al gol di Dzeko. Inutile il gol alla fine della prima frazione di Pandev.

I GOL - AL 6' arriva subito il vantaggio dei giallorossi: apertura su Under a destra, che rientra sul mancino e fa partire un cross a rientrare che diventa un tiro, in area non la tocca nessuno e la sfera si insacca all'angolino. La Roma trova il 2-0 al minuto 44' grazie ad una bella percursione di Spinazzola, che crossa e trova la deviazione di petto di Biraschi. A pochi second dal termine del primo tempo arriva la reazione del Genoa: lancio lungo di Schone per Pandev a scavalcare la difesa della Roma. Pau Lopez incerto nell'uscita, il macedone lo anticipa e col mancino lo batte con un delizioso pallonetto. Nella ripresa il Genoa ci prova a trovare la via del pareggio, ma Dzeko al 74' approfitta del doppio errore di Perin e Romero e chiude la gara con il gol del 3-1.

CLASSIFICA - La Roma sale a quota 38 punti e si conferma al 4° posto in attesa della gara dell'Atalanta. Il Genoa resta penultimo a 14 punti.