La Roma cambia ancora proprietà? Voci di cessione dai Friedkin all'Arabia Saudita

La Roma può cambiare proprietà a breve? È una domanda lecita da farsi, perché è attesa - se non è già arrivata negli scorsi minuti - un'offerta da parte di un fondo saudita per i giallorossi. La proposta è di 900 milioni di euro inclusi i debiti ed è arrivata tramite un intermediario che ha contatti con l'Arabia. La risposta dei Friedkin è attesa entro i prossimi dieci giorni, verosimilmente dopo qualche confronto all'interno del club, anche se c'è qualche indizio che potrebbe spingere verso il sì. Se l'offerta fosse confermata - e solida - non sarebbe alla cieca.

Due incontri nei giorni scorsi

Anche perché la stessa proprietà ha avuto già due appuntamenti con gli intermediari per capire la fattibilità dell'operazione, dunque non è un'offerta al buio, bensì calibrata sulle richieste. La Roma ha cambiato proprietà nel 2020, quando Friedkin l'ha rilevata per 591 milioni di euro - debiti compresi - immettendone altri per mantenere il club a galla, quando le spese erano già decisamente troppo gravose. Nell'ultimo esercizio la Roma ha perso 219 milioni di euro, ricavandone solo 200. Insomma, una situazione tutt'altro che florida che potrebbe essere sanata solamente con un ingresso decisamente solido. Nella Vision 2030 c'è l'intenzione di acquistare anche club europei, con lo United che è già sul punto di diventare arabo.