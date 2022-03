La Roma come il Napoli: maglie all'asta e ricavato all'Ucraina

I club di Serie A scendono in campo a sostegno del popolo ucraino colpito dalla guerra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I club di Serie A scendono in campo a sostegno del popolo ucraino colpito dalla guerra. Oltre al Napoli si muove anche la Roma. Il club giallorosso ha provveduto a una prima donazione di 2000 vestiti invernali per neonati e 1000 per bambini. La Roma, nella partita contro l'Atalanta, indosserà una patch simbolica con il logo di UNHCR e un cuore con i colori della bandiera dell'Ucraina. Le maglie verranno poi messe all'asta e il ricavato verrà interamente devoluto a UNHCR per le attività a sostegno dei minori ucraini rifugiati. Il club, inoltre, ha attivato un network nella città di Roma dove i tifosi potranno consegnare beni di prima necessità concordati con UNHCR (indumenti per bambini e neonati, pannolini, ecc.). I punti di raccolta saranno operativi da lunedì 7 marzo.