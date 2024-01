La Roma con De Rossi vince ancora: vittoria per 2-1 a Salerno

Finisce 1-2 all'Arechi il match tra Salernitana e Roma, gara valida per la 22esima giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-2 all'Arechi il match tra Salernitana e Roma, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. I giallorossi conquistano tre punti fondamentali per la rincorsa alla Champions: scavalcate Bologna, Lazio e Fiorentina, e la distanza dall'Atalanta è di un solo punto. I granata invece sono sempre più fanalino di coda del campionato.

Nel primo tempo è una partita molto bloccata, dove la Roma prova a tenere in mano il dominio del gioco e la Salernitana cerca di sfruttare le ripartenze. Giallorossi che faticano a trovare Lukaku e Dybala davanti. Meglio i granata in avvio: molto solidi e più propositivi, trovano anche tre volte il tiro verso la porta avversaria. Nessuna delle due squadre trova lo spunto giusto, con zero palle gol e pochi tiri nello specchio.

È la ripresa a regalare emozioni. Al 51esimo Maggiore tocca di braccio in area: è calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto si presenta Dybala che spiazza Ochoa e sblocca la gara. Al minuto 66 i giallorossi sembrano archiviare la causa, con il raddoppio firmato da Pellegrini a porta vuota su cross di Karsdorp. Ma la Salernitana ha cuore e a 20 dalla fine la riapre con un'incornata di Kastanos sull'assist di Tchaouna. I granata nel finale spingono e ci provano mettendo paura a De Rossi e i suoi, ma senza riuscire a concretizzare.