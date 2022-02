La Roma (con l'uomo in più) riacciuffa il Sassuolo al 94': al Mapei finisce 2-2

Al Mapei Stadium la Roma trova il pari al 94' e il match delle 18 tra i giallorossi e il Sassuolo termina 2-2. Primo tempo equilibrato che si sblocca al 46' grazie alla rete di Abraham su calcio di rigore. Penalty decretato dall'arbitro Guida per un tocco di braccio in area di Chiriches sul cross di Vina. Nella ripresa il Sassuolo pareggia dopo appena 2': cross di Traorè deviato da Smalling ed erroraccio di Rui Patricio che si fa scappare la palla dalle mani. Al 73' i neroverdi ribaltano il match ancora con Traoré, che su un lancio di Berardi elude facilmente la marcatura di Karsdorp e con un potente destro batte Rui Patricio. Sassuolo poi che resta in 10 al 78' per l'espulsione di Ferrari per doppio ammonizione, secondo giallo per una ginocchiata ad Abraham. La Roma si riversa in avanti e al 94' trova il pareggio: su un traversone Cristante sbuca sul primo palo, anticipa tutti e di testa indirizza verso la porta, Maxime Lopez salva sulla linea quando però la palla l'aveva già superata. Brivido finale per i giallorossi che su una ripartenza del solito Traoré rischiano di subire il gol del 3-2, ma la conclusione è di poco oltre l'incrocio.