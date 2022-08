La Roma continua a sorprendere sul mercato: 'no' a un'offerta monstre per Zaniolo

Mou ha capito che ricostruire il rapporto con il talentuosissimo ribelle possa essere la base per competere con tutti anche in Italia.

Più di un allenatore, più di un leader: Josè Mourinho è diventato quasi un factotum in casa Roma, al punto di essere arrivato a bloccare la cessione di Zaniolo al Tottenham, nonostante offerte da far tremare i polsi. Stando alla Repubblica, si parla di 55 milioni tra cash e il cartellino di Tanganga. Ha capito che ricostruire il rapporto con il talentuosissimo ribelle possa essere la base per competere con tutti anche in Italia.