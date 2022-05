La Roma delude all'Olimpico, finisce senza reti col Bologna: addio Champions per Mou

All'Olimpico finisce 0-0 tra Roma e Bologna il posticipo della 35ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico finisce 0-0 tra Roma e Bologna il posticipo della 35ª giornata di Serie A. Nel primpo tempo Skorupski, ottimo in almeno un paio di circostanze su Zaniolo e Carles Perez. Giallorossi che si lamentano per alcune situazioni in area di rigore. La Roma spinge nella ripresa e prova a fare sua l'intera posta in palio, andandoci vicino con Kumbulla su azione d'angolo. Dall'altra parte anche il Bologna non ha intenzione di speculare e a due minuti dalla fine però l'ex Atalanta centra bene per De Silvestri, appostato sul secondo palo, che chiama all'intervento Rui Patricio. Sul rimbalzo Arnautovic manda alto, in acrobazia. Con questo pari i giallorossi agganciano al quinto posto in classifica la Lazio, a -10 dalla Juve e -11 dal Napoli, entrambe qualificate in Champions League matematicamente.