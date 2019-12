La Roma demolisce la Fiorentina: futuro di Montella appeso a un filo

La Roma demolisce la Fiorentina con il risultato di 4-1 nell'anticipo del 17° turno di Serie A e inguaia Montella.

LE RETI - La Fiorentina nel primo tempo va più volte vicina al gol del vantaggio con Vlahovic ma a passare sono gli ospiti con un bel gol di Dzeko che al 19' viene servito da un passaggio rasoterra di Zaniolo, troppo facile per il bosniaco insaccare la palla in rete. Passano solo 3 minuti e la Roma raddoppia direttamente dagli sviluppi di un calcio di punizione, Kolarov mette la palla all'incrocio e Dragowski non può nulla. La Fiorentina prova a reagire e accorcia le distanze con il gol di Badelj al 34' che davanti a Pau Lopez non sbaglia. Nel secondo tempo la gara perde d'intensità e Pellegrini al 73' con un bel tiro da fuori area sigla il 3-1, chiude i conti all'88' Zaniolo con un gol in contropiede che regala i 3 punti alla squadra di Fonseca.

LA CLASSIFICA - La Roma chiude l'anno in bellezza sicura del quarto posto in classifica. Montella invece rischia tanto, la sua Fiorentina è ad un passo dal baratro e il pesante passivo subito dai giallorossi potrebbe costargli la panchina.