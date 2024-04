La Roma di De Rossi soffre ma vince il derby: 1-0 sulla Lazio

All'Olimpico termina sul risultato di 1-0 il derby tra Roma e Lazio, valido per la 31esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico termina sul risultato di 1-0 il derby tra Roma e Lazio, valido per la 31esima giornata di Serie A. Non senza fatica i giallorossi conquistano i tre punti, decisiva l'incornata di Gianluca Mancini su assist di Dybala allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa una gara molto spezzettata dalle continue interruzioni degli uomini di De Rossi. La Lazio di Tudor mantiene il possesso ma fatica ad arrivare alla conclusione: solo un tiro in porta in tutto il secondo tempo. L'unico squillo dei biancocelesti è il lampo di Guendouzi che serve l'assist per il gol di Kamada al 64esimo minuto, annullato poi per posizione di fuorigioco del centrocampista giapponese.