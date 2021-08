La Roma di Mourinho comincia bene: superata 3-1 la Fiorentina

Comincia bene la seconda avventura italiana di Mourinho: la Roma vince 3-1 contro la Fiorentina nell'esordio in campionato. Una grande svolta al match arriva già al minuto 17: Abraham è lanciato in campo aperto e travolto da Dragowski. Espulsione per il portiere polacco e Fiorentina in dieci: gli lascia spazio Callejon. Al 26' Abraham serve Mkhitaryan davanti a Terracciano e l'armeno firma l'1-0. Al 52' Zaniolo rimedia la seconda ammonizione , riportando il match sui binari della parità numerica. Al 60' la Fiorentina trova il pareggio con Milenkovic che in area riceve un buon cross da Pulgar- Al 66' VAR protagonista: Pairetto infatti inizialmente annulla la rete di Veretout, ma Abraham, autore dell'assist, era partito in posizione regolare ed è quindi 2-1 per la Roma. All'80' ancora Veretout su servizio di Shomurodov chiude il match con la rete del 3-1.