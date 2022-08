La Roma è bloccata per Shomurodov e rischia di perdere Belotti: assalto da una francese

Il Nizza torna prepotentemente su Andrea Belotti. Il club della Costa Azzurra, dopo aver sondato la disponibilità un mese fa, ha deciso di fare sul serio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Nizza torna prepotentemente su Andrea Belotti. Il club della Costa Azzurra, dopo aver sondato la disponibilità un mese fa, ha deciso di fare sul serio, facendo una proposta ufficiale al Gallo, svincolato dal 30 giugno. Roma che in questo momento rischia di essere superata, bloccata dalla situazione Shomurodov. Trattativa in fase avanzata, situazione in divenire.