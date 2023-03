La Roma fa arrabbiare gli arbitri: il designatore Rocchi sta valutando dichiarazione pubblica

Non soltanto Inter-Juventus, ovviamente, sul tavolo dell'AIA, nel giorno dopo l'accesissima ventisettesima giornata di campionato. Secondo quanto riferito da SportMediaset , infatti, anche il derby di Roma sarebbe stato oggetto di un'attenta valutazione da parte del designatore Gianluca Rocchi. Il quale sarebbe rimasto soddisfatto della prestazione dell'arbitro Davide Massa, giudicato capace di tenere i nervi saldi anche in una situazione più vicina al far west che a una partita di calcio.

No squalifiche da referto, l'AIA pronta a una dichiarazione. Nel referto di Massa, che era già nei propri spogliatoi durante il parapiglia nel tunnel, non figureranno relazioni che possano portare a squalifiche dei vari soggetti coinvolti, da Mourinho e Lotito a Mancini e Romagnoli. Al centro delle critiche dell'AIA, però, c'è soprattutto l'atteggiamento tenuto dalla Roma, i cui tesserati sono già arrivati a 10 turni di squalifica complessivi in campionato, lungo tutta la stagione, in campo e fuori. A tal punto che, secondo il portale, Rocchi starebbe valutando una dichiarazione pubblica sull'argomento.