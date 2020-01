La Roma fa la partita, ma Pau Lopez rovina tutto: il derby finisce in parità

Il risultato al termine della gara tra Roma e Lazio è 1-1. Partita molto equilibrata all'Olimpico. I giallorossi si sono portati in vantaggio con il gol di Edin Dzeko al 26'. Immediata la risposta dei laziali, che approfittano di un errore di Pau Lopez con Acerbi che realizza al 34'. Nella seconda frazione la squadra di Fonseca ci prova, ma il risultato non cambia: finisce in parità il derby romano.

I GOL - Il vantaggio della squadra di Fonseca arriva al 26': cross di Cristante per Dzeko, Strakosha sbaglia l'uscita e il bosniaco di testa supera il portiere biancazzurro. Al 34' arriva il pari di Acerbi: Santon alza un campanile, Pau Lopez rimette in campo una palla che era quasi uscita e poi si ostacola con Smalling, da due passi il difensore laziale ci mette il piede e trova il pareggio. Nella seconda frazione la Roma sfiora più volte il gol del vantaggio ma Strakosha ci mette una pezza e salva i suoi. Da segnalare un rigore ritirato dal VAR ai danni della Roma.