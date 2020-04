La Roma 'imita' il Napoli: cassa integrazione per oltre 250 dipendenti

Il Napoli fa strada: anche la Roma, come la società azzurra, ha messo in cassa integrazione oltre 250 dipendenti. La decisione era nell'aria ed è stata presa nei giorni scorsi. Si comincerà con i primi 77 dipendenti questa settimana, poi da maggio via ai prossimi. Saranno interessati, scrive il Corriere dello Sport, tutti i settori della società se non si riprenderà a giocare. De Laurentiis era stato il primo presidente a scegliere questa strada: di ieri la notizia della cassa integrazione per 25 suoi dipendenti a tempo indeterminato.