La Roma non molla, battuto 1-0 il Bologna: a -5 dal Napoli

All'Olimpico termina 1-0 in favore della Roma il match delle 18 contro il Bologna. Quando la prima frazione sembra concludersi sullo 0-0, con gli ospiti a a meritare 'ai punti', arriva l'inatteso vantaggio giallorosso. Al 44', la sblocca Borja Mayoral: l'attaccante spagnolo lanciato in campo aperto da Ibanez, dopo aver vinto lo scontro fisico con Danilo, salta Skorupski in uscita fuori dall'area e deposita la palla nella porta vuota. Nella ripresa la squadra di Fonseca tiene botta, nonostante la stanchezza dell'Europa League, alla squadra di Mhajlovic che ci prova senza trovare il pari. Giallorossi a -5 dal quarto posto occupato in questo momento dal Napoli.