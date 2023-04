La Roma non risente delle fatiche di coppa: all'Olimpico cala il tris all'Udinese

All'Olimpico la Roma batte 3-0 l'Udinese nel posticipo della 30ª giornata di Serie A.

All'Olimpico la Roma batte 3-0 l'Udinese nel posticipo della 30ª giornata di Serie A. Dopo lunghe fasi di studio un episodio sblocca il match poco oltre la mezz'ora : Pereyra tocca di mano in area un colpo di testa innocuo di Belotti, portando la Roma dagli undici metri. Dal dischettto il tiratore improvvisato Cristante, calcia sul palo come Pellegrini giovedì scorso, ma stavolta per fortuna sua e dei giallorossi sulla ribattuta arriva Bove e segna il suo primo gol stagionale. Ad inizio ripresa, al 55', arriva il raddoppio giallorosso con Pellegrini: Belotti imbuca per il capitano, che torna al gol su azione battendo Silvestri con uno scavetto.