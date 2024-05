La Roma non sfonda, il Genoa regge: 0-0 al 45' all'Olimpico

Un primo tempo bloccato, senza sbocchi né emozioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un primo tempo bloccato, senza sbocchi né emozioni. Una prima frazione in cui il Genoa ha retto bene senza andare troppo in affanno e dove la Roma ha faticato parecchio. Lo 0-0 sui tabelloni dell'Olimpico rispecchia in pieno quanto si è visto sul campo, ai giallorossi serviranno idee fresche e meno scontate per cambiare marcia e ritornare a +3 dalla Lazio.

La banda di De Rossi si è affidata soltanto alle conclusioni dalla distanza, ma né Cristante né Bove sono riusciti a inquadrare lo specchio. I rossoblù non si sono fatti vedere tantissimo dalle parti di Svilar, soltanto un colpo di testa di Vasquez e una conclusione di Retegui hanno impensierito il portiere della Roma. Il pareggio senza reti è un risultato più che giusto al termine dei 45 minuti.