La Roma paga l'EL a Parma, l'lnter vince ancora grazie a LuLa: i finali

Terminati i match delle 15, validi per la 27ª giornata di campionato di Serie A.

PARMA-ROMA - Al Tardini i padroni di casa vincono a sorpresa 2-0 contro una Roma affaticata dalla gara di coppa. Il Parma passa in vantaggio al 9': Mihaila, servito da un cross del connazionale Man, infila da pochi passi Pau Lopez. Secondo gol di fila per il talento rumeno rossoblù. I ducali raddoppiano al 55' su calcio di rigore trasformato con freddezza da Hernani, penalty decretato per un atterramento di Ibanez su è Pellè.

TORINO-INTER - All'Olimpico Grande Torino l'Inter non brilla ma vince 2-1, grazie ai soliti Lukaku e Lautaro. Al 28' grande occasione per il Toro: su un calcio di punizione per i granata, Verdi pennella al centro per Lyanco che, tutto solo, di testa colpisce il palo. Al 62' l'Inter va in vantaggio col solito Lukaku, il belga segna dal dischetto dopo un fallo di Izzo su Lautaro Martinez. Dopo soli 8 minuti i granata pareggiano: mischione in area nerazzurra sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Zaza calcia da posizione ravvicinata, Handanovic respinge ma Sanabria riesce a ribadire in rete. All'86' l'Inter segna il gol della vittoria: traversone perfetto di Sanchez, Lautaro Martinez anticipa Izzo e di testa infila il pallone nell'angolino dove Sirigu non può arrivare.