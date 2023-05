La Roma passa di nuovo di mano? I Friedkin valutano un gruppo saudita per la cessione

Potrebbe esserci un impegno fissato per mercoledì, quando i giallorossi saranno a Monza, in località top secret. Gli intermediari sono già al lavoro.

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibili novità in vista per la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Friedkin stanno cercando di verificare la concretezza di un'offerta ipotizzata da un gruppo saudita. Potrebbe esserci un impegno fissato per mercoledì, quando i giallorossi saranno a Monza, in località top secret. Gli intermediari sono già al lavoro.

Non è tutto però, perché pure Raffaello Follieri, spregiudicato affarista pugliese, che dopo 4 anni e mezzo in prigione negli USA per una torbida vicenda giudiziaria è tornato in Italia ed ha rilanciato l'azienda di famiglia, starebbe sondando il club: negli ultimi tempi si è dedicato a nuove partnership con il mondo arabo ed ha avuto un ruolo importante anche nell'offerta pervenuta a Mourinho proprio dall'Arabia Saudita. Adesso il suo obiettivo sarebbe quello di acquistare la Roma. Il valore della società si attesta intorno al miliardo di euro.