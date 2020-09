La Roma perde Perotti: lesione muscolare, ecco i tempo di recupero

Visite questa mattina a Villa Stuart per Diego Perotti e Justin Kluivert. I due attaccanti della Roma, secondo quanto riportato da Rete Sport si sono sottoposti ad esami strumentali per l'argentino, e ai test per l'idoneità sportiva per l'olandese. I tempi di recupero di Perotti? Nella migliore delle ipotesi starà fuori per 3 settimane, probabilmente tornerà direttamente dopo la sosta.