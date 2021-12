La Roma regola lo Spezia con un gol per tempo e torna a vincere: finisce 2-0

La Roma batte 2-0 lo Spezia nel monday night della 17a giornata e torna al successo dopo due battute d'arresto consecutive contro Bologna e Inter. La squadra di Mourinho realizza un gol per tempo e batte i ragazzi di Thiago Motta. Nella prima frazione, sugli sviluppi di un corner, Abraham effettua una sponda per il suo connazionale Smalling che da posizione ravvicinata supera di testa Provedel. Arriva sempre da calcio d'angolo il raddoppio della Roma nella ripresa. Traversone di Veretout per lo stacco di Ibanez che colpisce con potenza spedendo alle spalle di Provedel.