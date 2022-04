La Roma ribalta la Salernitana nel finale: spezzato il sogno granata

La Roma ribalta il risultato nel finale e batte 2-1 la Salernitana all'Olimpico.

La Roma ribalta il risultato nel finale e batte 2-1 la Salernitana all'Olimpico. Campani in vantaggio per 1-0 contro la Roma al termine del primo tempo grazie ad una bellissima punizione di Radovanovic al 22'. Sempre nella prima frazione di gioco proteste dei giallorossi per due rigori che arbitro e VAR non hanno concesso. Tanti dubbi sul primo episodio, con Mkhitaryan toccato da Obi in area di rigore. Per l'arbitro l'intervento non è falloso e non concede il calcio di rigore. Qualche minuto più tardi Gyomber stende Felix al limite dell'area di rigore. Ancora una volta è necessario l'ausilio del VAR: dalle immagini si vede che il contatto è fuori area, l'arbitro concede quindi punizione dal limite. Nella ripresa quando la gara volge al termine uno-due micidiale in 3' della Roma che ribalta il match. All'82' Carles Perez trova il pari con un mancino a giro sul secondo palo senza lasciare scampo a Sepe. All'87' Neanche il tempo di esultare per il gol del pari, che la Roma trova anche il gol del vantaggio con Smalling: calcio di punizione battuto da Veretout, il centrale inglese spunta alle spalle di tutti e insacca la palla in rete.