La Roma riprende il Cagliari, è 1-1 all'intervallo

Il primo tempo del match delle 18 tra Cagliari e Roma termina 1-1. Parte fortissimo la squadra di Semplici, al 4' sono già in vantaggio: Nandez supera sulla destra Diawara e spedisce in mezzo per Joao Pedro che di tacco serve l'occorrente Lykogiannis che di tacco manda in rete. La Roma reagisce e segna l’1-1: grande imbucata di Lorenzo Pellegrini per l'inserimento in area di rigore di Carles Perez che calcia con il mancino trovando il palo, sulla ribattuta del montante arriva sempre lo spagnolo che ribadisce in rete.