La Roma rischia e senza Dzeko va in bianco: tra pali e traverse, a Verona è 0-0

Finisce 0-0, a reti bianche, il secondo match di questa giornata d'esordio della Serie A 2020/21 tra Hellas Verona e Verona. Buoni ritmi al Bentegodi, in una partita caratterizzata da tre traverse: due per l'Hellas e una per la Roma. Sorride la squadra di Juric, apparsa già in ottima forma, un po' meno quella di Fonseca nella quale ha pesato e non poco l'assenza di Dzeko.