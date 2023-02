La Roma segna su due corner e poi alza il muro: Empoli battuto, Mourinho è secondo

TuttoNapoli.net

Una reazione di testa. In tutti i sensi. Dopo il k.o. in campionato con il Napoli e quello inaspettato (e brutto) in Coppa Italia con la Cremonese, la Roma ritrova la vittoria contro l'Empoli grazie a due calci d'angolo e due colpi di testa. Succede tutto in 6': le incornate vincenti sono di Ibanez ed Abraham, che trova il primo gol in campionato all'Olimpico, entrambi su assist del battitore Dybala. José Mourinho vola al secondo posto in classifica, agganciando almeno temporaneamente l'Inter. E l'Olimpico torna ad applaudire i suoi beniamini.