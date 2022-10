La Roma soffre all'Olimpico: battuto di misura il Lecce in 10 per 70'

All'Olimpico la Roma batte il Lecce 2-1.

All'Olimpico la Roma batte il Lecce 2-1. La Roma passa in vantaggio al 6' con Smalling, che di testa trafigge Falcone su un cross di Pellegrini. Al 23' Lecce in dieci: duro intervento di Hjulmand su Belotti, dopo aver rivisto l'episodio al Var, l'arbitro espelle il centrocampista del Lecce. Al 39' sugli sviluppi di un calcio d'angolo si genera una mischia davanti alla porta di Rui Patricio, freddato poi dalla conclusione potente di Strefezza. Ad inizio ripresa Abraham, subentrato all’intervallo al posto di Zaniolo, diventa subito decisivo per la Roma. Dopo neanche un minuto, l’attaccante inglese si conquista un rigore per via di un fallo di Askildsen. Dagli undici metri si presenta Paulo Dybala, che calcia forte e centrale col mancino, battendo Falcone e riportando avanti la Roma, ma si infortuna ed è costretto al cambio.