La Roma spreca contro la Cremonese, 0-0 al 45'. Paura per Zaniolo, costretto al cambio

Reti bianche all'Olimpico dopo i primi 45'. Roma dominante contro la Cremonese ma poco precisa in fase di conclusione. Grigiorossi che resistono sullo 0-0.

RADU IN CATTEDRA, PAURA PER ZANIOLO - Giallorossi che spingono sin dai primi secondi di gara, Pellegrini e Dybala nei primi 3' hanno l'occasione di sbloccare l'incontro, la Cremo resiste con un Radu sugli scudi e un Chiriches in versione muro. Abraham spreca praticamente a porta sguarnita, anticipato da Valeri, Zaniolo e Dybala fanno vedere la loro classe e velocità, spaventano il portiere ma non lo superano. Paura nel finale della prima frazione, quando un intervento fin troppo deciso di Lochoshvili mette ko Zaniolo: problemi alla spalla per il trequartista, costretto a uscire dal campo. Seguiranno aggiornamenti. Al suo posto Stephan El Shaarawy.