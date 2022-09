La Roma spreca: l'Atalanta non sbaglia e passa all'Olimpico

All'Olimpico l'Atalanta batte 1-0 la Roma nel match valido per la 7ª giornata di campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico l'Atalanta batte 1-0 la Roma nel match valido per la 7ª giornata di campionato. Dopo 35' di tanta intensità e poca qualità, una giocata di Hojlund ed una conclusione vincente ad opera di Giorgio Scalvini sblocca la sfida: seconda rete in Serie A per il giovane difensore, che conclude con precisione dopo un gran lavoro del centravanti, bravo ad allargarsi, trovare spazio e servire al compagno un pallone invitante per andare al tiro. Dopo la rete subita la squadra di Mourinho si riversa in avanti e crea diverse occasioni, ma Sportiello entrato al posto dell'infortunato Musso, è bravo a salvare la porta bergamasca due volte su Abraham e una su Ibanez. Al 56' Mourinho viene espulso per reiterate proteste nei confronti di Chiffi. 5' dopo Abraham salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Pasalic dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi è solo Roma, i giallorossi provano a pareggiare gli Pellegrini, Abraham e Shomurodov sprecano e la difesa bergamasca resta concentrata e si salva.