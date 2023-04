La Roma torna a vincere fuori casa, il Torino perde di corto muso: giallorossi terzi

All'Olimpico Grande Torino la Roma batte 1-0 la squadra di Juric.

All'Olimpico Grande Torino la Roma batte 1-0 la squadra di Juric. È Dybala a sbloccare la gara dopo otto minuti, ma dal dischetto: Zalewski tenta la conclusione, Schuurs devia col braccio. Pochi dubbi e Dybala firma il quindicesimo gol della sua stagione, il quinto dagli undici metri: Milinkovic-Savic non intuisce, per poco ci arriva comunque col piede ma non riesce a neutralizzare l'ex Juve.

Nella ripresa Mourinho perde Solbakken per un problema alla spalla, il ritmo compassato non agevola le speranze di rimonta dei padroni di casa, anche se la Roma non va mai vicina a chiuderla. Nel finale, un tiro di Pellegri sporcato da Smalling è l'ultimo vero sussulto, mentre Abraham da due passi manda alto il colpo del possibile ko. Con questa vittoria la Roma scavalca il Milan al terzo posto in classifica, giallorossi a quota 53, rossoneri quarti a 52 punti.