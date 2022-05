La Roma travolge il Torino: Abraham-show ed Europa League conquistata

La Roma va in Europa League, a prescindere da come andrà a finire a Tirana. Archivia la pratica Torino in 45', gestisce i restanti 45'

La Roma va in Europa League, a prescindere da come andrà a finire a Tirana. Archivia la pratica Torino in 45', gestisce i restanti 45' e chiude nel migliore dei modi la Serie A 2021/22.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Mourinho non può permettersi esperimenti, nonostante una finale da giocare dopo 5 giorni. Tuttavia qualche giocatore non al meglio viene preservato: panchina per Smalling, Karsdorp e Zaniolo, Spinazzola confermato titolare con Zalewski spostato a destra, Shomurodov davanti con Abraham. Juric conferma Brekalo titolare, nonostante il giocatore non sarà riscattato. Titolare capitan Belotti, il cui futuro è ancora incerto.

UNO-DUE DI ABRAHAM - Ritmi non altissimi, gara equilibrata che vede spostare l'ago della bilancia per un paio di grosse ingenuità granata: Brekalo sbaglia l'appoggio per Aina e ne approfitta Pellegrini, che lancia Abraham spalle alla porta: l'inglese si gira, supera Zima e infine batte Berisha in uscita con un preciso destro. Ancora l'ex Chelsea poco prima dell'intervallo ha modo di raddoppiare. Rodriguez pasticcia e nel tentativo di retropassaggio a Berisha serve Abraham, steso nell'uscita disperata dal portiere. Dal dischetto il numero 9 tira centrale ma tanto basta per mettere la palla dentro: 0-2 al 42' e gara virtualmente chiusa già nel primo tempo.

BELOTTI ESCE TRA GLI APPLAUSI, PELLEGRINI CHIUDE I CONTI - Il secondo tempo è pura accademia. Fischi per Brekalo sin dalla lettura delle formazioni e al momento della sostituzione. Al contrario, ovazione per Belotti. "Un capitano, c'è solo un capitano" canta lo stadio, chiedendo al suo centravanti di restare e diventare una bandiera granata. Il suo bilancio dice 251 partite, 113 gol. C'è tempo anche per arrotondare il risultato: Zaniolo entra e viene steso in area da Buongiorno. Dal dischetto al 78' segna Pellegrini, ed è il punto esclamativo sulla partita. La Roma aggancia la Lazio e vada come vada il prossimo anno sarà "promossa" in Europa League. Ora non resta che completare l'opera, con il Feyenoord come ultimo ostacolo per il primo titolo UEFA della storia.