La Roma vince ad Empoli: prima domina, poi rischia di rovinare tutto e finisce 4-2

Tre punti sudati, soprattutto per come si era messa la partita nel secondo tempo. La Roma porta a casa una vittoria fondamentale in casa dell'Empoli che rilancia i giallorossi per la corsa al quarto posto: in gol Abraham (doppietta), Sergio Oliveira e Zaniolo, inutili le reti messe a segno da Pinamonti e Bajrami nella ripresa. Buona reazione da parte dell'Empoli, ma lo scatto d'orgoglio dei toscani non è bastato ad evitare il decimo ko stagionale. Vince la Roma, sorride Mourinho. Ma come al solito gli azzurri non si tirano mai indietro.