La Roma vince al '99 su rigore! Spezia in 10 per tutta la ripresa e inferocito con Fabbri

Al Picco la Roma batte lo Spezia per 1-0 tra le polemiche del pubblico ligure. Nel primo tempo è la Roma a fare la partita e al quarto d'ora va vicinissima al gol: Pellegrini chiude una bella discesa centrale con una botta secca di destro, Provedel vola e devia sul palo. Nel finale della prima frazione i padroni di casa restano in dieci per un rosso ad Amian. Doppio giallo per il terzino francese dello Spezia, grandi proteste ligure per la decisione di Fabbri. Ad inizio ripresa altro palo per gli uomini di Mourinho: Zaniola su un cross dalla sinistra di Veretout conclude di prima intenzione trovando la risposta di Erlic, ci riprova Cristante, che calcia al volo dalla distanza e colpisce il montante. I giallorossi spingono e creano un'infinità di palla gol senza mai riuscire a superare Provedel. Nell'ultimo minuto di recupero succede di tutto: azione confusa in area e doppia traversa di Zaniolo, che però sul primo colpo di testa viene colpito al volto da Maggiore. Fabbri va al Var e concede il rigore alla Roma, Provedel intuisce ma non arriva sulla conclusione precisa di Abraham