La Roma vince con un penalty inventato, Adani tuona: "Non può mai essere rigore"

Tantissimi dubbi sul rigore concesso alla Roma nel match contro la Fiorentina. Scontro Terracciano-Dzeko quando quest'ultimo aveva già calciato ed era già caduto. Tante le polemiche sul penalty concesso ai giallorossi, con tutti i calciatori viola a chiedere all'arbitro Chiffi di andare a vedere al VAR l'episodio. Discussioni inutili, Chiffi concede il penalty e Veretout trasforma.

L'ex calciatore e opinionista per Sky Daniele Adani, seconda voce in telecronaca ha commentato così l'episodio: "Per qualsiasi uomo sulla faccia della Terra che ha visto una partita di calcio, questo non è rigore. Tranne per Chiffi, che poi è quello che comanda"