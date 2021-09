La Roma vince ma non convince: finisce 1-0 contro l’Udinese, decisivo Abraham

La Roma batte 1-0 l'Udinese e torna alla vittoria dopo il ko di Verona. Il copione della partita sembra già abbastanza chiaro nel primo tempo: i friulani aspettano, i capitolini si buttano avanti con azioni manovrate. Quando anche l'Udinese sembra entrare in partita, ecco la Roma che colpisce. Succede al minuto 36, con Calafiori che mette il turbo e serve un pallone al bacio per Abraham a centro area, lesto con un tocco di mezzo esterno in caduta nel firmare l'1-0.

Nel secondo tempo crea solo l'Udinese. Gli uomini di Gotti si fanno vedere già al 50', con un colpo di testa fuori misura di Becao, ma è di Udogie una delle chance migliori: servito in area da Makengo, l'esterno mancino calcia di poco largo. Quindi è Soppy, entrato bene nella ripresa, a creare pericoli. Al 75' è Beto a tentare la fortuna di testa, senza precisione; lo stesso per la conclusione da fuori di Walace al minuto 85.

La Roma perde il capitano per il derby Lorenzo Pellegrini per espulsione. Con l'uomo in più, nel recupero la Roma prova gli ultimi assalti, che però vanno a vuoto. Da segnalare più che altro una punizione calciata da lontanissimo da Deulofeu, con Rui Patricio attento. Nonostante una grande sofferenza nella ripresa, Mourinho torna a raccogliere tre punti.