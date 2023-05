La Salernitana cade al Castellani: vittoria dell’Empoli che ipoteca la salvezza

Vittoria per 2-1 dell'Empoli sulla Salernitana e salvezza quasi ipotecata per i toscani.

Vittoria per 2-1 dell'Empoli sulla Salernitana e salvezza quasi ipotecata per i toscani. La squadra di Zanetti gioca meglio e prima dell'intervallo viene ricompensata: cross al bacio di Ebuehi per Cambiaghi, che di testa batte Ochoa e fa 1-0. Con quel risultato finisce il primo tempo, in cui la Salernitana ha messo in campo davvero troppo poco: zero tiri in porta messi insieme dai Sousa Boys nel 45 minuti inaugurali. All'86' Kastanos scarica dal limite, Vicario non respinge al meglio e sulla ribattuta si fionda Piatek, che riapre la contesa con il 2-1 e torna al gol a distanza di oltre 6 mesi dall'ultimo.

Finale in cui i campani pressano e provano a trovare un pareggio che non arriva. Pjaca, subentrato, aveva fatto anche il terzo per i toscani, ma era in fuorigioco. Poco male, con questi tre punti di fatto la squadra empolese si assicura un piede e mezzo nella prossima Serie A.